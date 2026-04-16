Clarissa Molina presume su figura en la playa con bikini amarillo

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La conductora y exreina de belleza Clarissa Molina se mostró muy sensual en la playa, portando un ajustado traje de baño de dos piezas en color amarillo.

Belleza en la playa

Desde su natal República Dominicana, la colaboradora de “El gordo y la flaca” posó con mucha actitud en unas escaleras, despertando mensajes de halagos por su tonificado cuerpo y estilo.

El bañador en amarillo y detalles de rosas en blanco, hizo su trabajo de resaltar la silueta de la top 10 en Miss Universo y Nuestra Belleza Latina VIP.

Molina acompañó el look playero con un sombrero tejido, lentes negros y una pequeña cadenita, demostrando que le gusta lucir cómoda y con estilo en la playa.

Desconectar en RD

Los imponentes paisajes de Punta Cana, fueron ideales para que Clarissa posara con actitud en un viaje relámpago para recargar energías.

“Palmeras me encontré. Rico estar en mi país, recargando energías y trabajando”, es el mensaje en el pie de foto.

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