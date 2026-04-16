Madrastra de Lindsay Lohan es arrestada por ataque al padre de la estrella Disney

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La familia de la actriz y cantante, Lindsay Lohan, está en el centro de la polémica tras el arresto de su madrastra, Kate Major Lohan, en Texas. El caso generó impacto por la gravedad de los hechos y revive el historial conflictivo dentro del entorno familiar.

¿Qué hizo la madrastra de Lindsay Lohan?

De acuerdo con los reportes policiales y documentos judiciales, el incidente ocurrió el pasado 14 de abril durante un encuentro entre Kate y Michael Lohan, cuando ambos se reunirían para intercambiar a sus hijos.

La situación escaló rápidamente tras una discusión. Según las versiones, Kate presuntamente golpeó a Michael, provocándole una lesión visible en el rostro.

Momentos después, el conflicto alcanzó un punto crítico cuando ella habría tomado un cuchillo de cocina y lo lanzó contra él. El objeto impactó en su cuerpo, aunque no le causó heridas de gravedad.

Detención, cargos y condiciones legales

Tras recibir el reporte, la policía acudió al lugar y procedió a detener a Kate, quien fue acusada de agresión contra un miembro de su familia, un cargo que además se agrava por antecedentes similares.

Las autoridades señalaron que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente.

Posteriormente, un juez fijó una fianza cercana a los 35 mil dólares y ordenó medidas estrictas, incluyendo pruebas de alcohol y la prohibición de contacto con Michael Lohan.

El caso no es un hecho aislado. La relación entre Kate y Michael ha estado marcada por múltiples conflictos legales en los últimos años, con denuncias cruzadas de violencia doméstica.

Incluso en 2025, Michael Lohan fue arrestado por un caso relacionado con violencia familiar, lo que evidencia una dinámica conflictiva persistente dentro del núcleo familiar.