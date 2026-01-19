Hijo mayor de David Beckham rompe el silencio sobre conflicto familiar

Suscríbete a nuestros canales

Brooklyn es el hijo mayor de David y Victoria Beckham, quien ha decidido romper el silencio sobre los múltiples conflictos que enfrenta con su familia, y que desde hace tiempo acaparan los principales titulares en los medios.

A través de Instagram, el modelo y fotográfico de 26 años, contó que lleva años en un fuerte conflictos con su familia, del cual se había mantenido totalmente callado. Sin embargo, ahora decidió de contar toda su verdad.

Momentos de tensión

El joven comentó que sus padres junto a su equipo han silenciado todo lo que ocurre en la familia, y que muchas de las situaciones que han sido publicadas en la prensa son totalmente mentiras.

Brooklyn afirmó que sus padres busca mostrar una fachada de amor, unión y cariño que es totalmente mentira, ya que según solo destruye a personas inocentes, con el objetivo de quedar bien.

“Son capaces de llegar para colocar innumerables mentiras en los medios, en su mayoría a costa de personas inocentes, con tal de preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz. Mis padres han intentado sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda”, comentó.

Sus palabras han dejado al público en shock, ya que se imaginaba que la relación entre los Beckham con Nicola Peltz, esposa de Brooklyn, era buena.

Rechazo familiar

El hombre dice que la situación es tan complicada, que cuando contrajo nupcias con Peltz, lo trataron muy mal y expresaron palabras: “Miembros de mi familia me dijeron que Nicola ‘no era sangre’ y que ‘no era familia’”, un momento que asegura lo dejaron muy decepcionado.

Entre las tantas palabras que lanzó, resaltó que no tiene deseo de estar con su familia y que no dejará de defenderse de los malos tratos, aunque es consiente que eso arruinará mucha más la relación.

“No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, estoy defendiéndome por primera vez en mi vida. Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia”, dijo.

Desde hace algunos años la prensa ha estado escribiendo de la ausencia del joven en los eventos más importantes que ha realizado la familia Beckham.