¿Bienvenida al retiro? Stephen Curry estaría dispuesto a no seguir siendo la estrella de Golden State

En un momento de reflexión sobre su legendaria trayectoria, Stephen Curry, la cara indiscutible de los Golden State Warriors, ha abierto la puerta a una transición histórica en su carrera profesional.

Según informes recientes, el base de 37 años estaría dispuesto a adoptar un rol más limitado, incluyendo la posibilidad de salir desde el banquillo, a medida que se acerca el ocaso de su etapa en la NBA.

Una decisión basada en el pragmatismo y la lealtad

Esta disposición de Curry no debe entenderse como un declive en su competitividad, sino como una muestra de su compromiso inquebrantable con la franquicia que lo seleccionó en 2009.

Con 17 temporadas bajo el uniforme de los Warriors, el cuatro veces campeón de la NBA ha dejado claro en reiteradas ocasiones que su prioridad es la salud del equipo y su capacidad para seguir siendo un aspirante al título.

Fuentes cercanas al entorno del jugador sugieren que Curry entiende que, para prolongar su carrera al más alto nivel y mantener la eficiencia que lo ha caracterizado, una gestión de minutos más inteligente y una dosificación de su carga de trabajo serán fundamentales en sus años finales.

La idea de asumir un rol de "sexto hombre de lujo" o un papel con minutos restringidos no es una rendición, sino una estrategia para maximizar su impacto en los momentos cruciales de los partidos.

El contexto de una temporada de transición

Esta revelación llega en un momento complejo para Golden State. La temporada 2025-2026 ha presentado desafíos significativos, incluyendo lesiones que han mantenido a Curry fuera de las canchas en tramos importantes. A pesar de estos obstáculos, el base ha mantenido promedios de élite, demostrando que su capacidad de tiro y su inteligencia baloncestística siguen estando entre las mejores del mundo.

Sin embargo, la realidad de la liga moderna y las exigencias físicas del calendario actual han obligado tanto al cuerpo técnico de Steve Kerr como al propio jugador a evaluar cómo extender la ventana competitiva de esta era dorada de los Warriors.

Curry, quien tiene contrato garantizado hasta el final de la temporada 2026-2027, parece estar preparando el terreno para una etapa donde su liderazgo, mentoría y momentos de genialidad en cancha sean más selectivos pero igualmente letales.

Un legado que trasciende estadísticas

La disposición de Curry para aceptar un rol secundario es, en última instancia, un testimonio de su grandeza. Pocas estrellas de su calibre en la historia de la liga han mostrado tal flexibilidad.

Mientras otros jugadores veteranos han forzado salidas buscando protagonismo, Curry se perfila para ser un modelo de cómo una superestrella puede ceder el centro del escenario para permitir que la siguiente generación de los Warriors —liderada por talentos emergentes como Brandin Podziemski— tome el relevo, manteniendo él un papel de veterano esencial.