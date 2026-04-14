Castillo al cuadrado: Padre e hijo suman otra victoria juntos en Parx Racing

La tarde de este martes el hipódromo de Parx Racing cumplió con su segunda jornada de carreras de esta semana, con una cartelera de nueve competencias donde los látigos venezolanos volvieron a ser protagonistas.
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La novena competencia de la jornada y a su vez la última del día fue un Claiming de $5,000 para ejemplares de tres y más años en recorrido de 1 milla 70 Yardas (1.664 metros) en arena, donde la victoria fue para el caballo de seis años Roan Burgundy.
El ejemplar recorrió la distancia en un tiempo de 1:44.16 para generar dividendos de $6.20 a ganador, $3.40 el place y $2.40 el show. Roan Burugundy fue montado por el astro zuliano Ángel Alciro Castillo, y fue entrenado por su hijo Angel Castillo Jr, que a su vez es propietario del equino.
Roan Burugundy alcanza su octava victoria en 46 presentaciones que ha cumplido y la primera en cuatro carreras realizadas este año para acercarse a los $300.000 en ganancias.
Para Castillo fue su victoria diez del año y la 1.038 de su carrera en Estados Unidos, mientras que para su hijo fue segunda victoria como entrenador. Esta dupla Padre-Hijo le puso el toque final a la programación del martes.