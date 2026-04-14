Castillo al cuadrado: Padre e hijo suman otra victoria juntos en Parx Racing

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La tarde de este martes el hipódromo de Parx Racing cumplió con su segunda jornada de carreras de esta semana, con una cartelera de nueve competencias donde los látigos venezolanos volvieron a ser protagonistas.

Estados Unidos: Ángel Castillo y su hijo se quedan con una carrera este martes en Parx Racing

La novena competencia de la jornada y a su vez la última del día fue un Claiming de $5,000 para ejemplares de tres y más años en recorrido de 1 milla 70 Yardas (1.664 metros) en arena, donde la victoria fue para el caballo de seis años Roan Burgundy.

El ejemplar recorrió la distancia en un tiempo de 1:44.16 para generar dividendos de $6.20 a ganador, $3.40 el place y $2.40 el show. Roan Burugundy fue montado por el astro zuliano Ángel Alciro Castillo, y fue entrenado por su hijo Angel Castillo Jr, que a su vez es propietario del equino.

Roan Burugundy alcanza su octava victoria en 46 presentaciones que ha cumplido y la primera en cuatro carreras realizadas este año para acercarse a los $300.000 en ganancias.

Para Castillo fue su victoria diez del año y la 1.038 de su carrera en Estados Unidos, mientras que para su hijo fue segunda victoria como entrenador. Esta dupla Padre-Hijo le puso el toque final a la programación del martes.