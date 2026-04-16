Sydney Sweeney confirma noviazgo con magnate de la música

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Lo que comenzó como un rumor de pasillo se ha confirmado por los propios protagonistas: Sydney Sweeney y Scooter Braun han confirmado su noviazgo.

Después de especulaciones de un supuesto romance, la confirmación llegó a través de las historias de Instagram de la actriz de Euphoria al compartir una fotografía abrazada a Braun en una actitud cómplice y cariñosa.

La postal fue capturada por el fotógrafo Eddy Chen, quien recientemente realizó una sesión con el elenco de la serie de HBO.

Por su parte, Scooter Braun no tardó en repostear la historia en su perfil personal, añadiendo un breve mensaje “Bastardo suertudo”, este guiño fue tomado como una afirmación de lo que muchos ya sospechan.

Cronología de un romance inesperado

Para algunos fans esto no es sorpresa. Desde hace par de meses circulaba el rumor de una relación entre Sydney Sweeney y Scooter Braun que se alimentó por titulares de la prensa que aseguraban en ocasiones el noviazgo.

A mediados de 2024, la pareja fue captada por primera vez en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Según reportes de Us Weekly, pasaron el fin de semana recorriendo los canales de la ciudad italiana.

Un año más tarde, fuentes cercanas a People indicaron que, aunque pasaban tiempo juntos, no tenían algo formal. Para octubre de 2025, esta versión cambió, y los tortolitos habían fortalecido su vínculo.

Finalmente, a inicios de 2026 se reportaron diversas citas románticas en California. Además, las últimas fotografías tomadas a los famosos hablan por sí solas.