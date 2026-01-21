David Beckham responde a las acusaciones de su hijo Brooklyn

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido exfutbolista David Beckham rompe el silencio sobre las fuertes acusaciones de su hijo Brooklyn de sabotear su matrimonio con Nicola Peltz y de difundir falsedades sobre su vida personal.

A través del programa financiero Squawk Box de CNBC, el británico de 50 años, se refirió sobre la influencia que tienen las redes sociales y el uso consciente que debe haber sobre ella.

Afirmó siempre estar concientizando sobre su uso y poder para bien o para mal, un hecho que ha experimentado con sus propios hijos.

“Lo negativo que hemos comentado sobre el acceso que tienen hoy los niños puede ser peligroso. Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que utilizarlas con buenas intenciones", sentenció.

Además, agregó: “Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. A veces hay que dejarles cometer también esos errores".

Su declaración llega un día más tarde de todo el escándalo, lo que muchos han afirmado ser una respuesta directa a las acusaciones del modelo y fotógrafo de 26 años.

Ruptura familiar en los Beckham

Brooklyn Beckham, hijo mayor de Victoria y David Beckham, publicó en Instagram un comunicado confirmando los conflictos que atraviesa con sus padres, a quienes se dirigió como personas capaces de hacer lo que sea “con tal de preservar su propia fachada”.

Asimismo, argumentó que por años han mantenido una fachada de amor, unión y cariño en su relación ante los medios de comunicación, sin embargo, todo es mentira.

“Son capaces de llegar para colocar innumerables mentiras en los medios, en su mayoría a costa de personas inocentes, con tal de preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz. Mis padres han intentado sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda”, sentenció.