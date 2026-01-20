Reviven incómodo momento de Brooklyn con David y Victoria Beckham

Suscríbete a nuestros canales

El hijo mayor de David y Victoria Beckham, Brooklyn sacó a luz público los trapitos sucios de sus padres, en un momento de sinceridad y aclarar su relación con ellos. Ahora, usuarios han revivido un incómodo momento familiar que ha dado la vuelta al mundo.

Durante la premier de la miniserie de Netflix Beckham, todo el núcleo familiar se reunió en la alfombra roja con cientos de periodistas, medios de comunicación y fotógrafos que captaban cada movimiento de las estrellas.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por dar una buena imagen, un instante llamó la atención de los internautas, quienes se percataron de la distancia entre padres e hijo.

En el clip, Brooklyn Beckham invita a su esposa Nicola Peltz a sumarse a una foto familiar, pero la escena lejos de ser un momento agradable, sus expresiones era un claro indicio de distanciamiento.

Brooklyn Beckham destapa conflicto familiar

El modelo y fotógrafo, de 26 años, a través de Instagram publicó una carta abierta confirmando los conflictos que atraviesa con sus padres David y Victoria Beckham, a quienes se dirigió como personas capaces de hacer lo que sea “con tal de preservar su propia fachada”.

Asimismo, argumentó que por años han mantenido una fachada de amor, unión y cariño en su relación ante los medios de comunicación, sin embargo, todo es mentira.

“Son capaces de llegar para colocar innumerables mentiras en los medios, en su mayoría a costa de personas inocentes, con tal de preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz. Mis padres han intentado sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda”, sentenció.

Sin reconciliación posible

Brooklyn informó no estar dispuesto a retomar su vínculo con los Beckham, pues aseguró que David y Victoria estuvieron entorpeciendo su noviazgo con Peltz, mostrándose decepcionado por comentarios en contra de su ahora esposa.

“Miembros de mi familia me dijeron que Nicola ‘no era sangre’ y que ‘no era familia’”, dijo. Además, agregó: “No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado, estoy defendiéndome por primera vez en mi vida. Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia”.