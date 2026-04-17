Actriz de la época dorada implora trabajar a sus 91 años por necesidad económica

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Después de conquistar la Época de Oro del Cine Mexicano, la actriz Elsa Cárdenas se encuentra en búsqueda de un sustento económico a sus 91 años.

Tras años de retiro de las pantallas, la actriz de Fun in Acapulco vuelve a la palestra pública para encontrar una oportunidad en alguna producción. A pesar de estar inactiva, no ha perdido su pasión por la actuación.

En una reciente entrevista, confesó que extraña el ambiente de trabajo, la convivencia con otros actores y la experiencia de estar frente a las cámaras.

En búsqueda de la estabilidad económica

Aunque amaría regresar a las grandes producciones, detrás de su motivación existe una necesidad monetaria para sostenerse.

"También por necesidad del dinero vale la pena. Pues que me ayuden, pues sí me encantaría", comentó.

Además, mantenerse activa no solo representa un ingreso económico, sino también una escape de la soledad para seguir conectada con lo que ama hacer.

Elsa Cárdenas confesó que su última oportunidad en un proyecto fue en 2025, pero no logró concretar debido a preocupaciones de producción sobre una escena de riesgo que implicaba una caída. Pese a mostrar interés en realizarla, el equipo se negó por seguridad.

Elsa Cárdenas, una diva del cine mexicano

La actriz destacó entre las estrellas de época y fue una de las pocas figuras mexicanas que logró entrar a Hollywood en producciones consagradas.

Cárdenas participó en la película Giant de 1956, protagonizada por figuras como Elizabeth Taylor, Rock Hudson y James Dean, un proyecto que disparó su fama.

Títulos destacables:

• Giant,

• Fun in Acapulco,

• The Brave One,

• El joven Juárez,

• La escondida y,

• Viva María!