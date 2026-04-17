Sandra Bullock debuta en Instagram y rompe récord de seguidores en 24 horas

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Sandra Bullock, una de las estrellas más reservadas de Hollywood, finalmente dio el gran paso de abrir su cuenta oficial en Instagram, un hecho que muchos creían improbable.

La actriz, conocida por mantener su vida privada lejos del foco digital, sorprendió a la industria al sumarse a la plataforma con una publicación cuidadosamente pensada.

El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, su perfil acumuló millones de seguidores, confirmando que su popularidad sigue intacta pese a años de bajo perfil mediático.

Sandra Bullock rompió Instagram

Lejos de improvisar, Bullock de 61 años eligió un buen contenido para su primera publicación. En el video, recrea una de las escenas más recordadas de “Practical Magic”, preparando margaritas en un guiño directo a los fans del clásico noventero.

El mensaje que acompañó el clip, breve pero efectivo, fue suficiente para desatar una avalancha de comentarios y reacciones. La estrategia no solo apeló a la nostalgia, sino que también sirvió como plataforma de lanzamiento para su próximo proyecto cinematográfico.

“Medianoche en algún lugar”, fue el mensaje de la actriz en su primer post. De inmediato, fue arropada por el apoyo de todos y, para el momento de esta publicación, aquella manifestación de Sandra acumula más de 520 mil likes.

Pero, esto no queda allí. Su aparición en Instagram revolucionó el internet y, como muestra del respaldo que goza desde hace muchos años, acumuló 4 millones de seguidores en menos de 24 horas, lo cual fue aplaudido por todos.

Celebridades reaccionan

El debut no pasó desapercibido entre sus colegas. Figuras como Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Jennifer Aniston reaccionaron rápidamente, celebrando la llegada de Bullock a la red social y generando aún más visibilidad para su cuenta.

“IG se acaba de poner mucho mejor”, escribió Witherspoon, mientras que Nicole agregó: “Tomaré margaritas contigo en cualquier momento”. Por su parte, la hilarante Jennifer Aniston comentó: “Ella está aquí”, junto a un corazón rojo.