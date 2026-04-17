Familia de Ángela Aguilar rompe el silencio tras polémica por video de Christian Nodal

Suscríbete a nuestros canales

El escándalo que se armó luego del lanzamiento del videoclip “Un vals” de Christian Nodal, pica y se extiende. Y es que, el parecido de la modelo con Cazzu no pasó desapercibido e hizo explotar las redes sociales.

El tema rápidamente se volvió tendencia, pero no solo por su propuesta musical, sino por las interpretaciones personales que el público hizo del contenido visual, arrastrando al centro de la conversación a Ángela Aguilar, actual pareja del artista.

El mensaje de la familia de Ángela Aguilar

Ante el creciente ruido mediático, la familia Aguilar decidió intervenir con un comunicado directo y sin ambigüedades. En el texto, dejaron claro que la joven cantante no tiene relación con las narrativas que han circulado en redes.

“Cualquier afirmación sobre supuestas posturas o participación carece de sustento”, señalaron, enfatizando que Ángela se mantiene enfocada en su carrera y al margen de la polémica.

El mensaje no solo buscó aclarar la situación, sino también frenar lo que consideran una ola de desinformación que ha puesto a la artista en el centro de un debate que no le corresponde.

“Ángela ha permanecido enfocada en su trabajo y en los proyectos que actualmente desarrolla, manteniéndose al margen de especulaciones ajenas a su persona (…) no es la primera vez que se intenta colocar su nombre dentro de narrativas que no le corresponden”, agregan.

Ángela Aguilar en el ojo del huracán

Mientras el debate crece, Ángela Aguilar ha optado por el silencio público. Sin embargo, su nombre sigue siendo tendencia debido a la conexión indirecta con el videoclip y las constantes comparaciones en redes sociales.

Incluso, algunos reportes señalan que la artista ha tomado distancia digital del tema, evitando alimentar la controversia y respaldando el comunicado familiar.