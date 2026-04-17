Esposa de Leo Messi es imagen de firma estadounidense de alta joyería

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La belleza morena de Antonela Rocuzzo sigue cautivando al mundo, ahora como imagen de una reconocida marca de alta joyería. La belleza argentina lució radiante en un evento, demostrando su estilo y clase para lucir prendas.

Antonela impactando

El evento que llevó por nombre “Blue Book 2026: Hidden Garden”, fue de la reconocida y respetada firma Tiffany&Co.

Para importante evento la mujer de Leo Messi llevó un estilismo clásico y sofisticado en color negro, que acompañó con prendas de la joyería, cabello suelto y cartera pequeña.

La belleza madre de tres varones llamados Thiago, Mateo y Ciro, posó con las lujosas piezas de la marca, que tomó como inspiración la flora y la fauna.

“El momento más especial del año de Tiffany&Co. Nathalie Verdeille reinterpreta los diseños de Jean Schlumberger en una colección muy especial, inspirada en la flora y fauna”, escribió Rocuzzo.

Una trabajadora incansable

La modelo argentina que acumula 39,7 millones de seguidores en Instagram, es una gran influencia en la moda posando para portadas como Harpers Bazaar México.

Además, ha trabajado con marcas importantes como Adidas Training, Stanley 1913, CASETiFY, entre otras.

Aunque su fama viene por el reconocimiento mundial de su esposo, Rocuzzo ha sabido como abrirse camino en la moda mundial con un cuerpo tonifica, belleza fresca y estilo.