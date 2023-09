El hermoso gesto de Antonela Rocuzzo con Shakira que revolucionó las redes sociales

El paso de Shakira por la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2023, y su extravagante presentación de la noche, dejaron mucha tela que cortar, y es que, la energía y elegancia que imprimió la colombiana en la ceremonia, quedó grabada para siempre en la mente de los seguidores que luego de cinco días, aún siguen recordado tan magnífico momento.

Sus looks bajo el sello de Versace no pasaron desapercibidos, un traje dorado con aberturas en las costillas y otro look azul bebé muy a la moda con ganchos que sujetaban ambas partes del traje, causaron sensación y enamoraron a más de uno, pues los usuarios resaltan la belleza y sensualidad que ha desbordado la artista desde que se separó de Gerard Piqué.

A su perfil de Instagram, los elogios y felicitaciones no paran de llegar y más cuando se hizo acreedora del premio "Mejor colaboración del año" por el tema "TQG" junto a Karol G, y es la primera artista suramericana en recibir el reconocimiento Video Vanguard Award. "Muchas gracias por ser mi ejército y ayudarme a luchar todas mis batallas. Gracias por inyectarme tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante", le expresó la cantante a sus fanáticos.

Y al parecer entre esos fanáticos se encuentra la modelo argentina y esposa de Leo Messi, la argentina Antonela Rocuzzo, quien en diferentes ocasiones le ha manifestado su apoyo a la intérprete de "Te felicito", despejando toda incertidumbre sobre una supuesta rivalidad entre ellas, como se comenta desde hace varios años.

"Hermosísima" escribió Rocuzzo acompañando su mensaje con unos aplausos en una de las publicaciones de Shakira posando con el look azul bebé que llevó para recibir sus premiaciones, el cual según describió la colombiana, es uno de sus colores favoritos.

Los comentarios sobre una supuesta rivalidad entre ambas surgieron cuando las dos vivían en Barcelona, España, para el momento en el que Messi y Piqué compartían equipo. Pero en los últimos años, la camaleónica artista y la empresaria le han dado una bofetada al mundo demostrando que todo era parte de una falsa especulación y que la relación entre ellas es amigable.

Además, en este 2023 las guapas mujeres coincidieron como vecinas, pues Shakira realizó una forzada mudanza en el mes de abril tras todo el pleito que sufrió con su expareja y se fue a establecer en Miami, mientras que Rocuzzo llegó alrededor de tres meses a la ciudad estadounidense luego de que Lionel Messi debutara como capitán del club local.