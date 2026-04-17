Exintegrante de One Direction es hospitalizado en plena promoción de su nuevo álbum

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El cantante británico, Zayn Malik, exintegrante de la banda One Direction, preocupó a sus seguidores tras confirmar que fue hospitalizado justo en la semana más importante para su carrera cuando casi llegaba el estreno de su disco “Konnakol”.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes esperaban verlo activo en entrevistas, presentaciones y eventos promocionales. Sin embargo, el propio artista rompió el silencio y reveló que atraviesa un proceso de recuperación luego de varios días complicados.

El mensaje que envió Zayn Malik

Fue a través de sus redes sociales donde el cantante decidió hablar abiertamente sobre su estado de salud. En una historia de Instagram, Zayn agradeció el apoyo de sus fans y dejó entrever la gravedad del momento que atraviesa.

El cantante describió los últimos días como una etapa difícil, asegurando que aún continúa recuperándose. Además, expresó su tristeza por no poder cumplir con compromisos importantes que formaban parte de la promoción de su nuevo proyecto musical.

Aunque no ofreció detalles específicos sobre la causa de su hospitalización, sus palabras bastaron para generar una ola de mensajes de apoyo en redes sociales.

“A mis fans. Gracias a todos por su amor y apoyo ahora y siempre. Ha sido una semana larga y todavía me estoy recuperando inesperadamente”, escribió Malik.

"Konnakol": el álbum que marca un nuevo comienzo

La hospitalización llega en un momento crucial. El estreno de “Konnakol”, su más reciente producción discográfica. Este álbum representa una nueva etapa artística para Zayn, quien ha buscado explorar sonidos más personales y profundos.

El lanzamiento también coincide con una agenda cargada de compromisos, incluyendo apariciones públicas y una gira internacional que podría verse afectada por su estado de salud.

Para muchos, este disco simboliza la consolidación de su carrera como solista, tras años de evolución desde su salida de One Direction.