Exintegrante de One Direction destapa la olla de rivalidad y envidia que se vivía en el grupo (+Declaraciones)

En el año 2010 fue lanzado al mercado musical la banda de One Direction, integrado por cinco apuestos jovencitos llamados Harry, Liam, Niall, Louis y Zayn. Aunque, en los videos musicales publicados en YouTube se veía una buena energía entre los artistas, parece que la situación era todo lo contrario, así lo reveló la semana pasada durante una entrevista Zayn.

Las declaraciones

Como nunca antes el artista y compositor hoy de 31 años aseveró que los conflictos internos con la banda que le dio la oportunidad de saltar a la fama, fueron bastantes fuertes por la competitividad de todos en resaltar y brillar de manera individual.

“Ahora, cuando miro atrás, puedo ver la situación desde una óptica más positiva. Todos nosotros teníamos trayectorias similares. No teníamos nada, trabajamos lo indecible y todos queríamos cantar. Había resentimiento entre nosotros, hasta cierto punto, porque éramos solistas a los que nos metieron en una banda”, aseveró el intérprete de “Pillowt alk”.

En este sentido, el exnovio de la modelo Gigi Hadid considera que jamás debió haber sido una competencia, cuando lo más importante era apoyarse el uno a los otros, para obtener mucho éxito en la música. “Éramos muy jóvenes y no teníamos ese nivel de empatía porque no sabíamos nada de la vida. Éramos unos niños a los que nos había lanzado a esa situación”, alegó.

El fin de la banda

En el año 2015 los cinco jóvenes anunciaron el fin del grupo, aunque en un principio prometieron que era un descanso para luego volver con más música y conciertos, todos se enfocaron en sus carreras como solistas siendo Harry Styles, quien más éxito ha logrado, ganando varios premios Grammy.

One Direction logró dar varios hits que se mantienen en el corazón aún de muchas fanáticas entre ellos “Best song ever”, “One Thing”, “Live While were Young”, “Story of my life”, entre otras