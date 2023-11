¿Rivalidad entre leyendas? Esta es la verdadera historia entre los cantantes boricuas Chayanne y Ricky Martin

La música latina está llena de grandes artistas que con su voz, talento, energía, fuerza escénica y belleza han logrado conquistar espacios y lugares en todo el mundo, es el caso de los cantantes puertorriqueños Chayanne y Ricky Martin, que a pesar de ser dos grandes estrellas con estilos similares nunca se han juntado para realizar una colaboración.

Los artistas no solo comparten haber nacido en Puerto Rico, sino también tienen casi la misma edad, Chayanne 55 y Martin 51, ambos comenzaron sus carreras en la industria musical a muy temprana edad con los grupos, Los Chicos y Menudo.

Sin embargo, la duda que por muchos años seguidores de ambos han tenido en cuanto a una supuesta competencia se acabó, ya que Chayanne estuvo como invitado al podcast MoluscoTV, en el cual soltó la lengua y confesó el por qué nunca hubo una colaboración con Martin.

“Son cosas que no se piensan. Quizás no fue el momento. tal vez no fue algo orgánico en ese momento. Es como que me hablaras de lo bien que le está yendo a Luis miguel y digas por qué no se hizo una colaboración con Ricky Martin", expresó el intérprete de “Humanos a Martes”.

Igualmente, el artista destacó que no existe nada para no realizar un junte con el intérprete de “La Copa de la Vida” en un futuro. “No se ha dado y nunca se cierra la puerta. Cosas que pasan, no surgió. Él tiene una carrera maravillosa, le fue super bien, también tuvo muchas colaboraciones”, indicó Chayanne,

Como era de esperarse las declaraciones hicieron que los seguidores de ambos artistas ganadores de Grammy Latinos expresaran su deseo de verlos juntos en una canción y derrochando toda su energía sobre el escenario.