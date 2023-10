Rebecca de Alba reveló sus más íntimos secretos de su relación amorosa con Ricky Martin (+Video)

Hace 18 años la presentadora mexicana Rebecca de Alba y el cantante puertorriqueño Ricky Martin decidieron poner fin a un romance que conquistó el corazón de muchos seguidores. Una pareja que perfilaba como una de las más sólidas en ese momento y que a pesar de haber terminado y luego el artista decidiera salir del clóset, hasta el sol de hoy ambos mantienen una bonita amistad por respeto a lo vivido y a lo que soñaron con lograr juntos en un futuro que nunca llegó.

En una reciente entrevista con Alberto Peláez, la azteca recordó los problemas que tuvo para poder quedar embarazada y confesó que durante su relación con Martin vivieron un duro episodio juntos, cuando perdieron a dos bebés, lo que no les permitió poder tener una familia como querían. “¿Te hubiera gustado haber formado una familia, haber tenido hijos?”, le preguntó el conductor de “En la cama con…”, a lo que ella respondió: “Claro que sí. Yo lo intenté, pero no pude tener hijos. Hubiera sido magnífico que hubiera sido mamá y no, no se logró (…) Tuve un par de pérdidas con la misma pareja”.

Aunque le costó revelar el nombre del susodicho, finalmente admitió: “Por ahí se sabe, ya se sabe desde hace mucho (…) Con Ricky”, indicó. “Sí, Ricky fue una gran pareja mucho tiempo y queríamos ser papás y queríamos una familia y todas estas cosas”, dijo la modelo, quien le echó flores a su ex manifestando su admiración por él, razón de peso para haber querido formar un hogar. “La verdad es que para mí era la persona, el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos. Por los valores que tiene, la calidad de persona que es”, añadió.

En el 2021, Rebecca comunicó que había salido embarazada varias veces, pero en todas había perdido a los bebés, en ese momento, explicó que uno había sido con el boricua. “Quisimos hacer una familia y tener nuestros hijos. Sí, quedé embarazada y lo perdimos. Digo: ‘lo perdimos’ porque fue un hombre que se involucró absolutamente”, contó, al mismo tiempo afirmando que llegó al punto de no intentar tener más hijos, sobre todo por la edad que ya tenía.

Aunque ha pasado mucho tiempo desde su ruptura con el intérprete de “La Mordidita”, el cariño entre ellos nunca desapareció. Semanas atrás, De Alba asistió a un concierto que realizó su ex en México, haciendo eco de su bonita relación de amistad. En cuanto al rompimiento, explicó que no hubo un motivo en específico y simplemente fueron una serie de circunstancias que los llevaron a ello.

En cuanto a su reencuentro en el show en la Arena de Ciudad de México al que ella tuvo acceso a la zona VIP, expresó su satisfacción porque se vieron de la mejor manera. “Entonces ahora que lo vi en el concierto nos vimos como siempre, porque nosotros nunca dejamos esa relación ni peleados ni por nada malo, simplemente decisiones, tiempo, etcétera (…) Yo creo que no nos veíamos, siempre estamos en contacto, pero de vernos, vernos y poder habla un poco pues tiene algunos años ya”, agregó.

Los famosos se conocieron gracias al paso de Ricky por Menudo, y es que, coincidían en las giras de la agrupación, aunque en ese entonces lo veía como un niño, pues ella es mayor que él por seis años. Después de hacerse buenos amigos nació el amor cuando se convirtieron prácticamente en su vecino, un bonito romance que terminó en el año 2005.