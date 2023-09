¡Que calor! Ricky Martin le dio un regalo subido de tono a sus seguidores

La vida de soltero le ha caído muy bien al cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien en las últimas horas le cayó de sorpresa a sus más de 18 millones de seguidores con un sensual video en el que juntó dos fotografías que lo dejan ver como Dios lo trajo al mundo mientras se daba un chapuzón de piscina.

"Evitando las marcas de bronceado. Gracias, de nada", fue el texto con el que recién separado acompañó las imágenes que sin duda alguna calentaron a más de uno. Además, el artista también dejó ver la relajante vista que tenía, demostrando que sus días libres los pasa de lo más relajado y quizás sin las preocupaciones que tenía en medio de su matrimonio con Jwan Yosef.

Por supuesto, sus candentes fotografías desataron una lluvia de comentarios halagando sus dotes físicos. "Hola Ricky baja la pierna porfa que no te escucho", "Yo girando el teléfono a ver si se ve algo", "Creo q me dio un infarto", "Gracias por hacerme saber q la mujer q hay en mi no está muerta jajaja", "Le hice zoom", "Mi sueño es que tus mellizos me digan mamá", es parte de lo que se puede leer en la publicación.

En julio de este año, Martin sorprendió al mundo con la noticia de su separación con el artista sirio, después de seis años de relación y dos hijos de por medio. Hasta el momento, las razones son desconocidas pero con muchas especulaciones alrededor de esta inesperada ruptura.

Por ahora, el intérprete de "Pégate" goza del éxito con su gira "Ricky Martin Sinfónico", y hace unos días desató la locura en República Dominicana, lugar en el que reunió a miles de fanáticos que corearon sus canciones. Aprovechando su visita en el país tropical, tomó unas vacaciones junto a sus hijos, con quienes disfrutó al máximo unos días de mucho sol.