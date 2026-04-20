Cher descubrió de manera sorpresiva que es abuela a los 79 años

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La icónica cantante y actriz estadounidense Cher descubrió que es abuela de una joven llamada Eve. La noticia acaparó el foco de los medios y redes sociales por la manera que la intérprete de “Believe”, averiguó de su nieta.

Revelación de la nieta de Cher

Fue a través de una llamada que la ganadora del Oscar descubrió tener una nieta secreta, fruto del amor que vivió su hijo menor Elijah Blue Allman, con una mujer identificada como Kayti Edwards.

La mujer reveló en una reciente entrevista cómo Cher quedó impresionada por la niña, quien habría llegado al mundo hace quince años

"Me llamó y me preguntó si era cierto, porque pensaba que eran solo tonterías, así que tuve que confesárselo. Cuando se enteró de la noticia, se quedó sin palabras", contó Kayti.

Lo más especial de la confesión fue que la emblemática artista que cumplirá 80 años el venidero 20 de mayo, reaccionó de la mejor manera a la noticia, exclamando con enorme emoción: “¡Dios mío, por fin soy abuela!”.

Tiempo juntas

Cher no ha perdido la oportunidad de coleccionar momentos especiales con la jovencita, viéndose en persona y hasta hablar de temas importantes en la vida de una adolescente como la escuela, los chicos y mostrarle el increíble armario que tiene con sus icónicos looks.

“Fue para Eve una experiencia genial. Cher se está esforzando mucho", dijo sin tapujos Edwards, despertando la emoción en los fanáticos de la cantante por su lado familiar.

La estrella tiene dos hijos, Chaz Bono, fruto de su matrimonio con Sonny Bono, y Elijah Allman, con su exmarido Gregg Allman.