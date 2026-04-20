Fallece el actor Patrick Muldoon a los 57 años: Se revela la causa

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A primeras horas de este lunes 20 de abril se confirmó la muerte del actor Patrick Muldoon, a los 57 años. El artista estadounidense participó en importantes producciones como “Melrose Place”, “Days of our Lives” y “Starship Troopers”.

Detalles de la muerte

De acuerdo con los primeros reportes Muldoon sufrió de manera repentina un duro ataque al corazón que le quitó la vida, en su residencia de Beverly Hills, en Los Ángeles, California.

La hermana del también músico aseveró que él había ingresado al baño de su casa para ducharse. Sin embargo, su pareja al notar que se estaba tardando decidió entrar, encontrándolo inconsciente en el piso.

“Los paramédicos acudieron rápidamente e intentaron reanimar a Patrick, pero ya no había nada que se pudiera hacer”, indicó en un artículo compartido por Deadline.

Legado en el cine

En el año 1997 el fallecido agarró fama en todo el mundo al participar en la película “Starship Troopers”, en la que interpretó el personaje de Zander Barcalow.

El mencionado film fue uno de los más destacado que realizó el hombre de 57 años.

Aunque su carrera en la meca del cine no fue tan relevante, el público no dudó en escribir mensajes de condolencias en redes sociales.

Patrick seguía activo en nuevos proyectos profesionales con la película "Dirty Hands", que se estrenará el viernes 24 de abril de 2026.