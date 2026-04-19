Galilea Montijo da la cara tras polémico audio en el que criticaba a México

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La industria del entretenimiento en México se encuentra en plena sacudida tras la filtración de un audio que puso a Galilea Montijo en el ojo del huracán.

En la grabación, que rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales, se escuchaba una voz idéntica a la de la conductora de "Hoy" expresando un profundo rechazo hacia el país que la vio nacer y crecer profesionalmente.

Sin embargo, la tapatía ha decidido dar la cara para aclarar la situación de manera contundente.

Origen del escándalo de Galilea Montijo

Todo comenzó cuando el periodista de espectáculos Jorge Carbajal difundió un material sonoro en el que supuestamente Montijo confesaba sentirse "asqueada de México" y afirmaba que el país la había tratado muy mal.

En el clip, la voz aseguraba que su contrato con Televisa estaba por terminar en agosto, momento en el cual aprovecharía para abandonar el territorio nacional en busca de "un respiro" en el extranjero.

La reacción del público no se hizo esperar. Miles de usuarios en redes sociales tacharon a la presentadora de "malagradecida", recordando que su exitosa carrera de más de tres décadas ha sido impulsada por la audiencia mexicana.

No obstante, otros sectores pidieron cautela ante la creciente sofisticación de las herramientas digitales para manipular contenido.

Galilea se defiende

Ante la magnitud del revuelo, Galilea Montijo aprovechó un encuentro con los medios de comunicación para desmentir categóricamente la veracidad de la grabación.

Con un tono firme, la conductora señaló que el audio es una fabricación total realizada con Inteligencia Artificial (IA), una tecnología que, según sus palabras, está siendo utilizada de forma peligrosa para dañar reputaciones.

"Escuché que salió un 'audio', que nuevamente les digo, es IA (inteligencia artificial); porque déjenme le digo al que lo dijo, pues desgraciadamente lo tengo que desmentir porque mi contrato todavía no termina; termina hasta diciembre", mencionó.

Montijo enfatizó que es alarmante la facilidad con la que hoy en día se puede clonar la voz de una persona para hacerla decir frases que jamás pronunciaría.

Para la conductora, este incidente no solo la afecta a ella como figura pública, sino que representa una amenaza para la sociedad en general, donde la desinformación puede destruir familias y carreras en cuestión de segundos.

Más allá de la aclaración técnica, Galilea Montijo reafirmó su compromiso y cariño por su tierra. Recordó a la audiencia que en México ha desarrollado toda su vida, ha formado una familia y sus hijos crecen en este suelo. "¿Por qué me tendría que ir?", cuestionó ante las cámaras.