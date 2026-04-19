Kylie Jenner posa sin nada arriba para promocionar el regreso de su marca

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¡El fenómeno Kylie Jenner ha vuelto a romper el internet! La socialité decidió elevar la temperatura de las redes sociales con una estrategia de marketing a través del arte de la provocación fusionado con la moda de alta gama.

Para promocionar el esperadísimo relanzamiento de su marca de ropa, Khy, la menor del clan Kardashian-Jenner posó en una serie de imágenes que no dejan mucho a la imaginación, utilizando únicamente unos pantalones de su nueva colección y su propia piel como lienzo.

Kylie Jenner trae de regreso su marca

Esta nueva etapa de Khy no es un lanzamiento cualquiera. Kylie ha dejado claro que esta colección es "muy personal", ya que está inspirada, diseñada y fabricada casi en su totalidad en su ciudad natal, Los Ángeles.

Tras años de colaboraciones con diseñadores internacionales de Berlín o París, la empresaria de 28 años eligió volver a sus raíces para ofrecer una visión elevada de los básicos cotidianos.

El enfoque de esta entrega se centra en el denim y los pantalones de corte relajado, fabricados con algodón estadounidense de la más alta calidad. La pieza estrella, que Jenner luce en las fotografías virales, destaca por sus adornos de tachuelas colocados a mano.

Desnudez estratégica

En las imágenes que han dado la vuelta al mundo, Kylie aparece sentada en el suelo con una pose escultural, rodeando sus piernas con los brazos para cubrir su torso desnudo.

Este posado "topless" no es una elección al azar; es una táctica de comunicación visual diseñada para que el ojo del espectador se centre directamente en la caída y los detalles del pantalón.

Con un maquillaje de tonos nude y su característica melena oscura suelta, la fundadora de Kylie Cosmetics demuestra que sigue siendo la reina de la atención mediática.

En una segunda imagen, la modelo incluso luce unos cristales en su brazo que forman la frase "I Love LA", reforzando el concepto de identidad local que quiere imprimir a esta colección.

Los seguidores de la moda ya tienen marcada una fecha en el calendario: el 28 de abril. Ese será el día en que la nueva línea de Khy esté disponible en su plataforma oficial.