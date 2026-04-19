Fallece Carlos Becerril, la voz detrás de personajes de “Los Simpson” y “Dragon Ball”

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¡Luto en el mundo del entretenimiento! El micrófono se apagó para una de las figuras más emblemáticas de la industria. Carlos Becerril, el legendario actor de doblaje mexicano que prestó su voz a personajes icónicos en series como "Los Simpson" y "Dragon Ball", falleció a los 90 años de edad.

La noticia fue confirmada este viernes 17 de abril de 2026 por sus familiares y colegas cercanos, quienes recordaron al "Maestro" no solo por su impecable técnica vocal, sino por la calidez y profesionalismo que lo caracterizaron durante más de seis décadas de trayectoria.

El hombre detrás de personajes en "Dragon Ball" y "Los Simpson"

Para los fanáticos de "Los Simpson", Carlos Becerril siempre será recordado por su magistral interpretación de Frank Grimes, el sufrido y perfeccionista colega de Homero Simpson.

Aunque su aparición fue breve, la intensidad y el matiz que Becerril le otorgó al personaje lo convirtieron en uno de los favoritos de culto.

Sin embargo, su impacto en la cultura geek fue mucho más allá de Springfield. En los inicios de la franquicia "Dragon Ball", Carlos fue el encargado de ser el primer narrador, guiando a los espectadores a través de las primeras aventuras de un pequeño Goku en busca de las Esferas del Dragón.

Su voz fue la puerta de entrada a un universo que, años más tarde, se convertiría en un fenómeno global.

De Don Gato a las grandes estrellas de Hollywood

La versatilidad de Carlos Becerril no conocía límites. Fue la voz de Panza en la inolvidable serie "Don Gato y su Pandilla", convirtiéndose en el último integrante sobreviviente del elenco original de voces de esta producción.

También dio vida al Gran Gazoo en "Los Picapiedra" y participó en animes de gran calibre como "Sailor Moon" (donde fue Kenji Tsukino) y "Ghost in the Shell".

En la pantalla grande, su registro vocal elegante y autoritario lo llevó a ser la voz recurrente de gigantes de la actuación. Prestó su talento para doblar al español a figuras como:

Robert De Niro

Dustin Hoffman (incluyendo su papel ganador del Oscar en "Rain Man")

Mel Gibson

Michael Douglas

Al Pacino

Más allá de los personajes, Carlos Becerril fue un mentor para cientos de actores que hoy lideran la industria. Sus compañeros lo describen como un hombre de disciplina férrea que entendía el doblaje no como una simple traducción, sino como una interpretación emocional completa.