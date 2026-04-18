Hijo de Luis Miguel habría sido pillado de fiesta en Coachella 2026

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El desierto de Indio, California, no solo vibró con los acordes de las bandas del momento durante este Coachella 2026. Entre la multitud de celebridades y amantes de la música, un rostro familiar pero largamente resguardado del ojo público desató un auténtico tsunami en las redes sociales.

Se trata de Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, quien fue captado disfrutando del festival en un video que ya se volvió viral.

El misterio que ronda al hijo de Luis Miguel

Durante casi dos décadas, la identidad de los hijos de la icónica pareja fue el secreto mejor guardado del espectáculo mexicano. Aracely Arámbula, conocida cariñosamente como 'La Chule', defendió con determinación la privacidad de Miguel y Daniel, alejándolos de los flashes y las cámaras.

Sin embargo, este 2026 parece marcar el fin de ese anonimato. Hace unos meses, los jóvenes fueron captados en un aeropuerto y, la imagen de Miguel se hizo popular en redes. Desde entonces, cualquier movimiento es motivo de revolución para el público.

La filtración del video en Coachella muestra a un joven con un porte impresionante y rasgos que, según los internautas, son la viva imagen de Luis Miguel en su etapa de mayor esplendor.

Con 19 años recién cumplidos, Miguel se perfila no solo como un joven que disfruta de la libertad de su mayoría de edad, sino como una figura que atrae las miradas por su carisma natural y su estilo desenfadado.

Miguel disfrutó en Coachella

El video difundido originalmente por una usuaria identificada como Sammy O. muestra al joven en plena convivencia festivalera, rodeado de amigos y con una actitud relajada que dista mucho de la precaución extrema que caracterizó su infancia.

Para los fans, ver a Miguel en un entorno tan internacional y mediático como Coachella es la señal definitiva de que los herederos del 'Sol de México' están listos para brillar con luz propia.

De acuerdo a reportes en redes sociales, el primogénito de 'La Chule' se encontraba junto a su madre y a su escolta en plena noche en Indio. Además, afirman que su cuerpo de seguridad estuvo atento a cualquier tipo de situación que pudiera generar la presencia del guapo mexicano.