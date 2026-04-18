Copa del Rey

Copa del Rey: Barrenetxea sorprende y abre el marcador para la Real Sociedad

Atlético de Madrid buscará su conquista 11 de Copa del Rey, mientras la Real Sociedad quiere sumar su tercera edición al palmarés

Por

Meridiano

Sabado, 18 de abril de 2026 a las 03:07 pm
Suscríbete a nuestros canales

Madrugonazo total en el estadio La Cartuja, Sevilla, con el primer tanto en el partido de la gran final de la Copa del Rey 2025-26 entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. El autor de la diana que abrió las acciones fue Ander Barrenetxea

NOTAS RELACIONADAS

El futbolista vasco fue capaz de anotar antes del primer minuto del partido, a los 14 segundos del inicio, en completa sorpresa para el cuadro colchonero.

El futbolista aprovechó un gran centro proveniente desde la izquierda y se le adelantó a ambos centrales, para luego dejar sin opciones al guardameta Juan Musso

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Kevin Durant HINAVA LeBron James
Sabado 18 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?