Copa del Rey: Barrenetxea sorprende y abre el marcador para la Real Sociedad

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Madrugonazo total en el estadio La Cartuja, Sevilla, con el primer tanto en el partido de la gran final de la Copa del Rey 2025-26 entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. El autor de la diana que abrió las acciones fue Ander Barrenetxea.

El futbolista vasco fue capaz de anotar antes del primer minuto del partido, a los 14 segundos del inicio, en completa sorpresa para el cuadro colchonero.

El futbolista aprovechó un gran centro proveniente desde la izquierda y se le adelantó a ambos centrales, para luego dejar sin opciones al guardameta Juan Musso.