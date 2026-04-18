La estadística que Stephen Curry y Kobe Bryant preferirían olvidar

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En la NBA, ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) es el reconocimiento definitivo al dominio sobre la cancha. Sin embargo, una mirada profunda a los registros históricos revela una realidad incómoda: ostentar este trofeo no exime a las leyendas de quedar fuera de la postemporada. Actualmente, un grupo selecto de iconos lidera un ranking que nadie desearía encabezar: el de los MVPs con más temporadas ausentes en playoffs.

El club de las siete ausencias

En la cima de esta lista, con 7 temporadas sin alcanzar la postemporada, se encuentran cuatro nombres que definieron distintas eras del baloncesto:

Stephen Curry: El revolucionario del triple ha disputado 17 temporadas, pero en 7 de ellas sus Golden State Warriors no lograron el boleto a la fase final.

Derrick Rose: El MVP más joven de la historia vio su carrera marcada por las lesiones, acumulando 7 ausencias en sus 15 años de trayectoria.

Kevin Garnett: "The Big Ticket" sufrió años de soledad competitiva en Minnesota antes de su éxito en Boston, sumando 7 temporadas fuera de playoffs en 21 años de carrera.

Moses Malone: El histórico pívot también registró 7 campañas sin postemporada a pesar de sus 12 apariciones en las finales de conferencia y títulos.

Justo debajo de la barrera de las siete temporadas, encontramos un empate técnico entre figuras que, pese a sus múltiples anillos y récords, enfrentaron años de sequía colectiva. Allen Iverson, Bill Walton, Dirk Nowitzki y Steve Nash acumularon 6 temporadas cada uno viendo los playoffs desde casa.

Destaca el caso de Walton, quien debido a sus problemas físicos crónicos, solo pudo participar en la postemporada en 4 de sus 10 años de carrera, un contraste drástico con la longevidad de Nowitzki (21 temporadas).

El umbral de los cinco años: McAdoo y Bryant

Cerrando este ranking de élite se encuentran Bob McAdoo y el inolvidable Kobe Bryant, ambos con 5 temporadas sin pisar los playoffs. Para Bryant, estas ausencias se concentraron principalmente en el inicio de su carrera y en sus últimos años marcados por la reconstrucción de los Lakers y sus lesiones, un dato menor comparado con sus 15 apariciones y 5 anillos de campeón.

Estos datos subrayan una verdad fundamental de la liga: el MVP premia al mejor jugador del año, pero los playoffs los ganan las estructuras. Ya sea por lesiones, procesos de reconstrucción o falta de apoyo en el quinteto, ni siquiera el talento más brillante de la historia está a salvo de quedar fuera de la fiesta grande de la NBA. Ser un MVP garantiza un lugar en el Salón de la Fama, pero no siempre una silla en el banquillo de mayo y junio.