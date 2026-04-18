Copa del Rey

Copa del Rey: Así fue el golazo de Ademola Lookman para igualar la final ante la Real Sociedad

Este vino a ser el tercer tanto de Ademola Lookman en esta edición de Copa del Rey

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Meridiano

Sabado, 18 de abril de 2026 a las 03:24 pm
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Partido de muchas emociones el que se está viviendo en el estadio de La Cartuja, Sevilla, en la gran final de la Copa del Rey 2025-25 entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. La alegría más reciente recayó en el lado colchonero, con el tanto de Ademola Lookman.

El nigeriano firmó el empate parcial en el compromiso y lo hizo al minuto 19', tras aprovechar una gran acción de los suyos, que le dejó la esférica en toda la frontal.

El talentoso extremo recibió de espalda y pudo girar para mandar un zurdazo, en el que no pudo hacer nada el guardameta Unai Marrero.

Este vino a ser el tercer tanto de Ademola Lookman en esta edición de Copa del Rey; el primero lo firmó en cuartos de final ante Betis y el siguiente lo convirtió en semifinal ante Barcelona.

 

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