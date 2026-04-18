Natalia Jiménez sufre dos incidentes aéreos en menos de 24 horas

Suscríbete a nuestros canales

La cantante española, Natalia Jiménez, vivió momentos de auténtico terror mientras viajaba en un avión que presentó una falla mecánica en pleno trayecto.

De acuerdo con lo explicado, el incidente ocurrió mientras la artista se dirigía a cumplir compromisos musicales en México, específicamente hacia la zona de Fresnillo, Zacatecas, cuando la aeronave comenzó a presentar problemas técnicos que obligaron a activar un protocolo de emergencia.

El avión en el que viajaba Natalia Jiménez falló

Según la información difundida, el vuelo que era de tipo chárter se encontraba en condiciones normales hasta que se presentó un problema de despresurización de cabina justo en el aire.

Esta situación generó tensión inmediata tanto en la tripulación como en los pasajeros, incluyendo a la intérprete, ya que cualquier anomalía en el aire implica riesgos importantes.

Ante el problema, los pilotos actuaron con rapidez y decidieron no continuar con la ruta original, priorizando la seguridad de todos a bordo. "Vi mi vida pasar ahí dentro del avión. Se puso muy feo", expresó la artista que no pudo llegar a su show.

Decisión clave

Frente a la falla detectada, la tripulación optó por realizar un aterrizaje de emergencia, una maniobra que se ejecuta cuando el avión no puede seguir volando con normalidad.

El procedimiento se llevó a cabo sin incidentes mayores, logrando que la aeronave descendiera de forma controlada y segura, evitando consecuencias graves.

Aunque el momento generó angustia, lo más importante es que no se reportaron personas lesionadas, incluyendo a la cantante, que ya venía de vivir algo similar, pues, el mismo día otro avión en el que viajaba también habría sufrido un problema.

El episodio se volvió viral luego de que la española publicara un video en redes sociales donde se evidencian los minutos de incertidumbre dentro del avión.

En las imágenes se percibe el ambiente de preocupación entre los pasajeros, reflejando lo delicado de la situación mientras los pilotos realizaban los trabajos pertinentes para aterrizar sin novedad.