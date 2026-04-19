MLB: Estos son los juegos pautados para la jornada dominical

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La cuarta semana en el aún joven torneo de la temporada 2026 en las Grandes Ligas está a punto de concluir, pero antes está preparada una jornada que estará cargada de ases de rotación y a continuación te mostraremos esos duelos a llevarse a cabo en esta jornada dominical.

El duelo que de pitcheo que luce más interesante, en el papel, es el de Framber Valdez contra Garrett Crochet. Dos pitchers que no han tenido un gran inicio de campaña, sin embargo, son "caballos" y podrían dar un gran espectáculo en el montículo.

Juegos para hoy en la MLB:

- Reales de Kansas City (Cole Ragans) vs Yankees de Nueva York (Ryan Weathers) 1:35 p.m.

- Gigantes de San Francisco (Robbie Ray) vs Nacionales de Washington (Miles Mikolas) 1:35 p.m.

- Rays de Tampa Bay (Shane McClanahan) vs Piratas de Pittsburgh (Micth Keller) 1:35 p.m.

- Orioles de Baltimore (Trevor Rogers) vs Guardianes de Cleveland (Joey Cantillo) 1:40 p.m.

- Cerveceros de Milwaukee (Jason Misiorowski) vs Marlins de Miami (Eury Pérez) 1:40 p.m.

- Rojos de Cincinnati (Brady Singer) vs Mellizos de Minnesota ( Bailey Ober) 2:10 p.m.

- Cardenales de San Luis (Matthew Liberatore) vs Astros de Houston (Mike Burrows) 2:10 p.m.

- Mets de Nueva York (David Peterson) vs Cachorros de Chicago (Javier Assad) 2:20 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Roki Sasaki) vs Rockies de Colorado (Michael Lorenzen) 3:10 p.m.

- Medias Blancas de Chicago (Noah Schultz) vs Atléticos de Oakland (Jeffrey Springs) 4:05 p.m.

- Padres de San Diego (Michael King) vs Angelinos de Anaheim (Reid Detmers) 4:07 p.m.

- Rangers de Texas (McKenzie Gore) vs Marineros de Seattle (Bryan Woo) 4:10 p.m.

- Azulejos de Toronto (Kevin Gausman) vs Cascabeles de Arizona (Ryne Nelson) 4:10 p.m.

- Tigres de Detroit (Framber Valdez) vs Medias Rojas de Boston (Garrett Crochet) 4:35 p.m.

- Bravos de Atlanta (Grant Holmes) vs Phillies de Philadelphia ( Andrew Painter) 7:20 p.m.