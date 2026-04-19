Así es el chaleco salvavidas del Titanic que subastaron por casi un millón de dólares

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Más de un siglo después del hundimiento del Titanic, cualquier objeto ligado a aquella tragedia sigue despertando fascinación global.

Esta vez, un chaleco salvavidas original utilizado durante la catástrofe marítima rompió todas las expectativas al venderse por casi un millón de dólares en una subasta en el Reino Unido.

La pieza, considerada una reliquia excepcional, se convirtió en la estrella absoluta del evento, demostrando que el interés por el Titanic no solo sigue vivo, sino que crece con el paso del tiempo.

La historia detrás del chaleco del Titanic

El chaleco perteneció a Laura Mabel Francatelli, una joven pasajera de primera clase que logró sobrevivir al naufragio en 1912.

Francatelli viajaba acompañando a la diseñadora Lucy Duff Gordon y a su esposo. Los tres lograron escapar en el bote salvavidas número 1, que partió con apenas 12 personas, pese a tener capacidad para unas 40, un hecho que ha sido objeto de controversia histórica.

El chaleco no solo conserva su estructura original, sino que también está firmado por la propia Francatelli y otros sobrevivientes, lo que lo convierte en una pieza única cargada de memoria y simbolismo.

Un precio que superó todas las expectativas

Antes de la subasta, se estimaba que el chaleco podría alcanzar entre 250 mil y 350 mil libras esterlinas. Sin embargo, la cifra final se disparó hasta 670 mil libras (alrededor de 906 mil dólares), sorprendiendo incluso a los organizadores.

El comprador, cuya identidad permanece en el anonimato, realizó su oferta por vía telefónica, en una competencia que reflejó el enorme valor histórico y emocional del objeto.

El RMS Titanic, considerado en su época el barco más lujoso y “prácticamente insumergible”, se hundió el 15 de abril de 1912 tras chocar contra un iceberg en el Atlántico Norte. Más de 1,500 personas murieron de las aproximadamente 2,200 que iban a bordo.

Este desastre no solo marcó la historia marítima, sino que se convirtió en un fenómeno cultural que sigue generando libros, películas y, como en este caso, subastas millonarias.