Justin Bieber convierte a Billie Eilish en su “One Less Lonely Girl” y enciende Coachella

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En medio de luces, nostalgia y miles de espectadores, Justin Bieber regaló uno de los momentos más conmovedores de Coachella 2026 al invitar al escenario a Billie Eilish, cumpliendo un sueño que la artista había confesado desde su adolescencia y era conocer y compartir escenario con su ídolo.

Bieber decidió convertirla en la protagonista de su icónica canción “One Less Lonely Girl”, recreando una de las dinámicas más recordadas de sus inicios, pero esta vez con una estrella global como “fan”.

El emotivo encuentro de Justin Bieber y Billie Eilish

Billie Eilish, visiblemente emocionada, subió al escenario y no pudo contener la intensidad del momento. Entre risas nerviosas, gestos de incredulidad y hasta tropiezos, terminó siendo serenada cara a cara por Bieber.

El canadiense, fiel a su estilo cercano, le cantó mientras ella permanecía sentada, recreando el ritual que marcó a toda una generación de fans. El momento culminó con un abrazo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

De fan a estrella

Lo que hizo único este instante no fue solo la puesta en escena, sino la historia detrás. Billie Eilish ha sido durante años una de las fans más declaradas de Bieber, incluso antes de alcanzar la fama mundial.

Verla ahora en el mismo escenario, viviendo la experiencia que alguna vez soñó desde el público, generó una conexión emocional que traspasó pantallas.

El momento con Eilish no fue el único punto alto del concierto. Bieber, quien encabezó el festival, apostó por una mezcla de nostalgia y evolución artística, incluyendo invitados sorpresa y reinterpretaciones de sus éxitos.