Luka Doncic podría regresar durante la primera ronda de playoffs ante Rockets

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Los Angeles Lakers han dado un golpe de autoridad en el inicio de la postemporada al vencer 107-98 a los Houston Rockets en el primer enfrentamiento de la serie. Más allá del resultado positivo en el marcador, la victoria representa un respiro estratégico invaluable para el cuerpo técnico angelino, permitiendo gestionar con cautela la situación física de su máxima figura, Luka Doncic.

Un triunfo colectivo que otorga tranquilidad

El encuentro en el Crypto.com Arena demostró la profundidad del banquillo californiano. A pesar de la ausencia del esloveno, el equipo logró imponer su ritmo ante unos Rockets que no pudieron descifrar el esquema defensivo local en los minutos finales. Esta victoria por nueve puntos de diferencia no solo pone la serie 1-0 a favor de los Lakers, sino que elimina la urgencia inmediata de forzar retornos prematuros.

Desde el cuerpo técnico se ha enfatizado que ganar sin su principal generador de juego es la mejor noticia posible. La solvencia mostrada por el resto de la plantilla permite que los procesos de recuperación se cumplan según los plazos médicos establecidos, sin la presión de un marcador adverso en la eliminatoria.

El estado de salud de Luka Doncic

La estrella de los Lakers se encuentra actualmente en proceso de rehabilitación de una lesión en los isquiotibiales (tendón de la corva). Durante el transcurso del Juego 1, se pudo ver a Doncic en el banquillo, vestido de civil, apoyando activamente a sus compañeros junto a Austin Reaves.

Según informó este sábado Elex Michaelson de CNN, las noticias son alentadoras pero invitan a la prudencia. Los informes médicos indican que la lesión sanará completamente en el punto medio de este emparejamiento. La proyección actual sitúa el regreso de Doncic a las pistas para el tercer o cuarto partido de la serie contra Houston.

La estrategia de retorno: Prudencia sobre urgencia

La hoja de ruta de los Lakers es clara: el bienestar a largo plazo de Doncic es la prioridad. Si el conjunto californiano logra mantener la inercia ganadora en los próximos compromisos sin el esloveno, es altamente probable que el cuerpo técnico y el equipo médico decidan otorgarle días adicionales de recuperación.

"Si los Lakers siguen ganando sin Luka, seguramente le darán más tiempo para estar al 100%", señalan fuentes cercanas a la liga. El objetivo es evitar recaídas que puedan comprometer fases más avanzadas de los playoffs. La lesión en los isquiotibiales es conocida por su naturaleza engañosa, donde una vuelta anticipada suele derivar en problemas crónicos.