Exintegrantes de One Direction se habrían ido a los golpes durante una grabación

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La historia entre Zayn Malik y Louis Tomlinson ha estado marcada por altibajos desde sus días en One Direction. Aunque compartieron uno de los fenómenos musicales más grandes de la última década, la relación entre ambos comenzó a deteriorarse tras la salida de Malik del grupo en 2015.

Desde entonces, los desencuentros, indirectas y silencios mediáticos han sido constantes, alimentando la percepción de una amistad rota que nunca terminó de sanar.

Pelea de los One Direction en pleno rodaje

Años después de su separación musical, ambos artistas intentaron reconstruir su vínculo a través de un ambicioso proyecto, una docuserie que seguiría su reencuentro en un viaje por Estados Unidos. Sin embargo, lo que para muchos sería una reconciliación terminó siendo un nuevo escándalo.

Durante el rodaje, una discusión escaló hasta convertirse en una pelea física. De acuerdo con reportes, el conflicto habría comenzado tras un comentario de Malik relacionado con la madre fallecida de Tomlinson, lo que desató una reacción inmediata y violenta.

El enfrentamiento fue tan fuerte que, según diversas fuentes, terminó con un golpe que dejó a Tomlinson con una conmoción, marcando un punto de quiebre definitivo en su relación.

"Zayn lo atacó… le dio un puñetazo directo en la cara. Como llevaba anillos, le hizo una herida en la cabeza a Louis", dijo el informante.

Un proyecto cancelado y una amistad en ruinas

Las consecuencias no tardaron en llegar. La esperada docuserie, que buscaba mostrar una faceta íntima y emocional de ambos artistas, fue cancelada tras el incidente.

Además, las señales en redes sociales no hicieron más que confirmar el distanciamiento. Tomlinson dejó de seguir a Malik, mientras que su círculo cercano también tomó la misma decisión, evidenciando la gravedad del conflicto.

El conflicto entre ambos no surgió de la nada. Desde la salida de Malik de la banda, existieron diferencias públicas, incluso enfrentamientos verbales en redes sociales.

Con el paso de los años, hubo momentos de aparente reconciliación, especialmente tras situaciones personales difíciles, como la pérdida de seres queridos dentro del entorno del grupo. Sin embargo, la relación siempre se mantuvo frágil, con heridas que nunca terminaron de sanar por completo.