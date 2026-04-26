Tribunal rechaza petición de Cher para controlar las finanzas de su hijo

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La icónica cantante Cher había solicitado la tutela temporal de su hijo Elijah Blue Allman, sin embargo, el Tribunal Superior de Los Ángeles rechazó su petición en una nueva audiencia.

Para la justicia estadounidense “las condiciones no justifican una medida tan drástica”, por lo que el control financiero de su vida seguirá en su poder, mientras se encuentra recluido en un hospital psiquiátrico en New Hampshire.

Elijah enfrenta cargos criminales y se mantiene bajo observación “en un intento de restaurar su competencia” para retomar su caso. El argumento de Cher para la petición era que su hijo de 49 años, no posee las condiciones para administrar su propio dinero.

Documentos obtenidos por Page Six del pasado 17 de abril, establecen que la intérprete solicitó que el fiduciario Jason Rubin tome el control de las finanzas de Allman.

Una segunda oportunidad

El argumento central de la jueza para negar la tutela fue la falta de emergencia real e inmediata porque se mantiene bajo custodia institucional y no podrá administrar su propio dinero de todas formas.

De acuerdo al dictamen no se prohíbe que Cher pueda hacer la solicitud otra vez si lo cree necesario. La próxima visita al Tribunal está programada para el 1 de mayo.

Elijah Blue Allman percibe anual 120 mil dólares de un fideicomiso que le dejó su fallecido padre, la leyenda del rock Gregg Allman.

Historial de excesos

A sus 49 años, ha pasado por momentos críticos de su vida a consecuencia de su situación de salud mental y abuso por el consumo de drogas.

Además, el hijo de Cher tiene dos casos abiertos en su contra por robo con allanamiento, daños a la propiedad, agresión simple, violación de libertad condicional y allanamiento de morada.