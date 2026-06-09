Daniela Alvarado vivió un incómodo momento y dejó una firme reflexión

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La actriz venezolana Daniela Alvarado pasó un desafortunado momento en una salida que realizó con su hija Olivia. A través de Instagram, que la artista relató el episodio y dejó un mensaje reflexivo a la gente, de tener mucha empatía.

El relato de Daniela

Alvarado comentó que todo ocurrió en un parque de diversiones, cuando su hija estaba feliz y emocionada, y de manera repentina se le acercó una mujer para decirle que debía darle una hermanita a Olivia, como compañía.

La artista de 44 años confesó que el comentario la hizo sentir un poco muy mal, ya que no lo estaba pidiendo y porque hace solo algunas semanas vivió la dura pérdida de Cardelia, quien habría sido su segunda hija con el también actor, José Manuel Suárez.

“Sí, ella tiene una hermanita, solo que está en el cielo”, respondió la hija de Carmen Julia Álvarez a la mujer, quien de la manera más sincera le comentó que estaba totalmente enterada de la situación, ya que es una seguidora en Instagram.

Un llamado al respeto

La incómoda acción hizo que Daniela mostrara una actitud delicada sobre los comentarios que las personas puedan realizar en la calle sobre la vida personal de los artistas, pidiendo empatía, respeto y no dar una opinión sin que sea pedida.

“Respiré muy profundo. Entiendo que no fue de mala intención, y se los cuento para que la gente tenga mucho cuidado cuando se conoce la historia de alguien. Debemos ser respetuoso y más si conocemos la situación de esa persona”, expresó.

Las palabras muestran la estabilidad y madurez de Daniela por el tema, tras la partida de su pequeñita Cordelia, quien murió a las pocas horas de nacer y tras cinco meses de gestación.