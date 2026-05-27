Daniela Alvarado se reencuentra con sus hermanos menores en Caracas

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Las emociones parecen no tener fin para la actriz venezolana Daniela Alvarado. Si la semana pasada celebraba el reencuentro con su hermano menor Calvin Daniel, ahora la alegría es aún mayor al recibir a Diego José, quien se encuentra en el país con su madre, la actriz Emma Rabbe.

Un emotivo recibimiento

A través de Instagram Daniela compartió el emotivo instante que su hermano llegó a casa para fundirse en un abrazo, besarla y conocer a Olivia, la hija que ella adoptó con el actor José Manuel Suárez.

La artista resaltó en la publicación las cualidades de su hermano, quien vive en Canadá desde hace muchos años con su madre y hermanos.

“Mi Diego José del corazón, sabio y medidor. El que da los abrazos grandes y dulce. El sexto de los Alvarado, el caballero andante, el príncipe. Bienvenido, te amo”, escribió.

Reencuentro familiar en Venezuela

Con la llegada de Diego José solo faltaría la llegada de Daniel Alejandro Alvarado, el mayor de los tres hijos que tuvo el fallecido actor Daniel Alvarado con Emma Rabbe, para completar el cuadro familiar en Venezuela.

Parte de la familia regresó al país hace algunos días, cuando la Miss Venezuela Mundo 1988 y su hijo, Calvin, estuvieron en la boda de la hija mayor de Leonardo Villalobos en Galipán.

Desde entonces han disfrutado de diversos lugares del país, como Morrocoy, donde vivieron momentos de mucho amor y diversión.