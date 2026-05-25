Daniela Alvarado vivió minutos de angustia con su pequeña hija Olivia

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Daniela Alvarado abrió su corazón en redes sociales y compartió con sus seguidores uno de los momentos más angustiantes que ha vivido desde que se convirtió en madre.

La actriz venezolana publicó un video en Instagram junto a su hija Olivia, de apenas 2 años, donde relató el gran susto que pasó luego de perderla de vista por unos segundos dentro de una tienda.

Daniela Alvarado relata el amargo momento

En el audiovisual compartido en sus historias, la protagonista de “Voltea pa’ que te enamores”, intentó que la pequeña contara lo sucedido. Mientras Olivia sonreía y reaccionaba con naturalidad, Daniela recordó el miedo que sintió en ese instante en el que no conseguía a la bebita.

“Mami estaba preocupada, ¿verdad?”, le preguntó la actriz a la niña durante el video. Luego explicó que Olivia salió corriendo y decidió esconderse inesperadamente mientras estaban en una tienda. “Fueron los dos minutos más eternos de mi existencia”, confesó Daniela.

A pesar del susto, el momento terminó convirtiéndose en una escena tierna y divertida gracias a la actitud de Olivia. La pequeña volvió a demostrar el carisma que ha enamorado a los seguidores de sus famosos padres.

No es la primera vez que Olivia se roba la atención en las publicaciones de la actriz. Desde que Daniela y su esposo, José Manuel Suárez, decidieron compartir parte de su vida familiar con el público, la pequeña se ha convertido en una de las figuras más queridas entre los internautas.

Daniela Alvarado y su nueva vida como mamá

El 2026 marcó un antes y un después para Daniela Alvarado. Fue justo en este año cuando la actriz decidió romper el misterio y anunciarle al mundo que ella y su pareja llevaban una vida familiar en privado junto a la pequeña Olivia.

“Ahora somos tres”, escribieron en la publicación compartida el 1 de enero, la cual vino acompañada de una hermosa fotografía de los 3 celebrando la llegada de un nuevo año. No obstante, la actriz ha dejado claro que, estuvieron junto a Olivia desde su nacimiento.

Desde entonces, Daniela ha mostrado pequeños momentos de su rutina como madre, compartiendo escenas cotidianas. Aunque al principio decidió mantener muchos detalles en privado, poco a poco comenzó a abrir una ventana de su nueva dinámica familiar.

Las apariciones de Olivia en Instagram han generado una enorme conexión con el público, que ha acompañado a la actriz en esta nueva etapa personal.