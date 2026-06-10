Hijos de Daniel Alvarado se reúnen para cumplir su última voluntad

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Seis años después de la partida física de Daniel Alvarado, Emma Rabbe protagonizó uno de los momentos más emotivos que ha vivido la familia del recordado actor y cantante venezolano.

La actriz compartió en sus redes sociales imágenes de una íntima velada celebrada en su residencia de Caracas, donde se reencontraron los hijos del artista en una tarde marcada por la unión, la nostalgia y el amor familiar.

Daniel Alvarado unió a sus cinco hijos

Al encuentro asistieron Daniel, Diego y Calvin, los tres hijos que Rabbe tuvo con Alvarado, así como Daniela y Carlos Daniel Alvarado, fruto de la relación del actor zuliano con Carmen Julia Álvarez.

La reunión estuvo llena de abrazos, conversaciones, risas y recuerdos que evidenciaron el estrecho vínculo que continúa uniendo a la extensa familia del llamado ‘Negrito Fullero’. Junto a un video publicado en Instagram, Emma dejó un mensaje que conmovió a miles de seguidores.

“Hay despedidas que nunca terminan. No te fuiste cuando partiste inesperadamente. Te quedaste suspendido en el aire que respiramos”, escribió la exreina de belleza. La actriz también destacó el profundo significado que tuvo el encuentro para todos los presentes.

“Hoy después de 6 años de tu partida tus hijos se vuelven a reencontrar y llorar fue inevitable, pero nos limpiamos el rostro con tu amor, y te honramos, te celebramos como tú querías mi pito”, expresó.

Uno de los momentos más especiales de la noche quedó registrado en el audiovisual compartido por Rabbe. Allí se observa a los hijos de Daniel Alvarado interpretando juntos “Negrito Fullero”, la emblemática canción que inmortalizó al actor y cantante durante su trayectoria artística.

Entre los invitados también destacaron las presencias del animador Leonardo Villalobos y la actriz Carmen Julia Álvarez, quien compartió con los asistentes durante una celebración donde no faltaron los brindis, las anécdotas y las lágrimas de emoción.

El deseo que Daniel dejó antes de morir

Para muchos seguidores de la familia, esta reunión podría representar el cumplimiento de una de las últimas voluntades de Daniel Alvarado. En una entrevista concedida a Luis Olavarrieta en 2025, Emma Rabbe reveló que el actor le había manifestado un deseo muy particular antes de fallecer.

Alvarado quería que sus cenizas fueran esparcidas alrededor de un pino que sembró en la casa de la actriz y que todos sus hijos, incluyendo a Daniela y Carlos Daniel, se sentaran juntos al pie del árbol para recordarlo mientras compartían un buen whisky.

Con ese objetivo en mente, Rabbe regresó a Venezuela en septiembre de 2025 para adelantar diversos trámites legales y de documentación de sus tres hijos, quienes residen en Canadá.

Gracias a esas gestiones, Daniel, Diego y Calvin pudieron viajar nuevamente al país y reencontrarse con sus hermanos mayores y otros miembros de la familia.