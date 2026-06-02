Los hijos de Daniel Alvarado comparten lindos momentos junto a sus sobrinos

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Las vacaciones familiares de los hijos de Daniel Alvarado se han convertido en una experiencia que ha tocado sus corazones y también el de todos los seguidores de su madre y sus famosos hermanos.

Diego José y Calvin Daniel Alvarado, hijos del recordado actor y de la actriz Emma Rabbe, han aprovechado su regreso a Venezuela para reconectar con sus raíces y fortalecer los vínculos con una familia que, pese a la distancia, se ha mantenido unida a lo largo de los años.

Estadía especial recordando a Daniel Alvarado

Desde su llegada al país, Rabbe ha compartido a través de sus redes sociales diversos momentos de esta estadía que ha estado marcada por los reencuentros, la nostalgia y la alegría.

Los jóvenes, quienes han vivido durante años en Canadá junto a su madre, han podido reencontrarse con hermanos, sobrinos y otros seres queridos en una experiencia que parece estar dejando huellas imborrables en todos los involucrados.

La imagen que derritió a los internautas

Una de las publicaciones más comentadas de los últimos días fue un video compartido por Emma Rabbe en el que aparecen Diego y Calvin disfrutando junto a sus sobrinos Camila y Daniel, hijos de Carlos Daniel Alvarado, y la pequeña Olivia, hija de Daniela Alvarado.

La actriz acompañó las imágenes con un mensaje cargado de emoción que reflejó el sentimiento que atraviesa a toda la familia: “Hermanos con sus sobrinos… Como si siempre hubiesen estado juntitos… mi corazón reboza de gratitud y felicidad. Esto no tiene precio”.

Las imágenes muestran una complicidad natural entre los jóvenes y los pequeños de la familia, dejando en evidencia que, aunque los kilómetros hayan separado sus vidas durante años, el afecto permanece intacto.

El video rápidamente generó reacciones positivas entre seguidores que celebraron ver a la familia Alvarado compartiendo momentos de felicidad después de años marcados por la ausencia física y los compromisos en distintos países.

Reencuentros que han marcado su visita

Días antes, Emma también emocionó a sus seguidores al compartir el reencuentro entre Calvin y su hermano Carlos Daniel Alvarado, un abrazo que simbolizó años de distancia y que despertó una ola de comentarios llenos de cariño por parte del público.

La visita también ha permitido que los hijos menores de Daniel Alvarado compartan nuevamente con Daniela Alvarado, una relación que ha sido especialmente admirada por los seguidores de la familia debido a la cercanía que han mantenido a pesar de vivir en países diferentes.

De hecho, el reciente arribo de Diego a Venezuela se convirtió en otro motivo de celebración para la actriz, quien no ocultó su emoción al reencontrarse con su hermano tras una larga temporada sin verse.