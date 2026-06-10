Daniela Alvarado deja atrás rencilla con su hermano y viven bonito reencuentro

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Un bonito momento de unión y amor vivió la actriz venezolana Daniela Alvarado con su hermano Carlos Daniel Alvarado. Ambos estuvieron en una celebración en Caracas, donde también hicieron acto de presencia sus hermanos menores, provenientes de Canadá.

La celebración fue para honrar la memoria del fallecido actor Daniel Alvarado “El negrito fullero”, a quien sus hijos con Carmen Julia Álvarez y Emma Rabbe, rindieron honor con una imagen, canciones y con anécdotas únicas.

Daniela y su hermano juntos

La encargada de compartir el gran momento fue Emma, quien en un video mostró la gran celebración familiar, en la que aparece Daniela y Carlos Daniel posando muy sonrientes.

Después de años de disputa y distanciamiento los hermanos vuelvan a estar unidos, y más con la llegada a Venezuela de Daniel Alejandro, Diego José y Calvin Daniel.

Fue en el año 2021 cuando las alarmas se encendieron por el distanciamiento de la protagonista de “Voltea pa’ que te enamores” con su hermano, al no asistir a la boda de ella con José Manuel Suárez.

“No, no hablamos”, comentó Daniela hace algunos años en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, quien también entrevistó a la madre de ambos, sincerándose sobre la difícil situación de sus retoños.

“Me ha costado mucho y no quisiera hablar más del tema, de verdad”, dijo.

Momento de Unión

A la celebración también asistió el animador Leonardo Villalobos, quien realizó una parrilla para disfrutar con los Alvarado-Rabbe.

La actriz, Miss Venezuela Mundo 1988 y modelo, resaltó el eterno cariño por quien fue su esposo, amigo y compañero, fallecido el 8 de julio de 2020.

“Así celebramos tú vida pito con mucha alegría, así cómo lo pediste y como viviste tú vida al cien por ciento. Te amo hasta que nos volvamos a encontrar”, destacó Emma con voz quebrantada.