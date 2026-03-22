¿José Manuel Suárez presenta delicado estado de salud? Esto se sabe

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El actor venezolano José Manuel Suárez podría estar enfrentando un delicado estado de salud, de acuerdo con su último mensaje en su perfil oficial de Instagram.

Mensaje de José Manuel Suárez

El artista de 38 años realizó un post informando que la pieza teatral que tenía planeada dar este domingo 22 de marzo, se suspendía.

“Estamos evaluando la posibilidad de realizar “Mamasanta tenía razón”, dependiendo del consejo médico. Para nosotros el bienestar de nuestro equipo es prioridad. Ofrecemos nuestras más sinceros disculpas”, dice el texto de José Manuel en conjunto con el Centro Cultural Chacao.

Aunque no reveló detalles de la situación, el público quedó con la intriga si el esposo de la también actriz Daniela Alvarado, presenta algún percance de salud.

La pieza era muy esperada por el país, ya que representaba el reencuentro actoral de Suárez con Tanía Sarabia, dos personajes que marcaron una generación en la exitosa novela de Venevisión “Cosita Rica”.

Más detalles

En redes una cuenta informó que el criollo había sido operado de emergencia en un centro de salud de Caracas. Sin embargo, José Manuel ni su esposa Daniela, han confirmado si es verdad, siendo solo rumores.

Afirmaron que el artista habría llegado al lugar con mucho dolor teniendo que ser intervenido y atendido de manera rápida.