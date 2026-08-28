Sobrina de recordada reina de belleza busca entrar al Miss Venezuela 2026

Suscríbete a nuestros canales

Victoria Duarte Leal es la sobrina de la recordada Miss Venezuela Internacional 1988, María Eugenia Duarte.

Legado de belleza

La joven, graduada de la reconocida Johns Hopkins University en Estados Unidos, realizó el casting final del Miss Venezuela el jueves 27 de agosto en el Estudio 1 de Venevisión.

Con una gran sonrisa y en traje de baño negro, la joven contó que vivió por varios años en Estados Unidos y estaba esperando el gran momento de regresar al país para cumplir la meta de intentar entrar al certamen, siguiendo el legado de su tía.

“Desde pequeña ha sido un gran sueño para mí. En especial viendo a mi tía, quien fue Miss Venezuela Internacional en 1988. Me acabo de graduar y decidí venir a participar”, comentó.

Duarte Leal es una de las candidatas que más comentarios ha generado en las redes sociales por su belleza, inteligencia y estudios. Algunos aseguran que ya es casi oficial su selección para el Miss Venezuela, con la banda de Miss Zulia.

Una modelo integral

Victoria es una Ingeniera Química y Biomolecular, teniendo el premio al mejor expediente del Máster Universitario en Ingeniería, Procesado y Caracterización de Materiales de la UPV.

Además, es una joven refinada y de mundo, que ha vivido en diversos países como Estados Unidos y España.

María Eugenia Duarte participó en el Miss Venezuela 1988, realizado en el Teatro Municipal de Caracas, donde se llevó el título de Miss Venezuela Internacional. Posteriormente, compitió en el concurso en Japón, donde no clasificó.