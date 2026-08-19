Miss Puerto Rico llegó a Venezuela para colaborar con los afectados de La Guaira

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Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, aterrizó en Venezuela para brindar ayuda humanitaria junto a la Organización Cáritas Venezuela y la actual Miss Venezuela, Clara Vegas.

Ambas reinas de belleza se sumaron a una intensa jornada en solidaridad con los más pequeños y las personas damnificadas en el Litoral Central. Las misses visitaron la sede de Cáritas, la cual funciona como centro de acopio, donde coordinaron la ayuda para ser distribuida.

Barreto y Vegas participaron activamente en la clasificación, empaque y distribución de alimentos no perecederos, agua potable, kits de higiene personal y suministros médicos destinados a los damnificados del doblete sísmico. Esta iniciativa busca aliviar las necesidades inmediatas de quienes lo perdieron todo el pasado 24 de junio.

Junte universal en Venezuela

La llegada de la representante boricua coincide con las actividades de Vegas, quien se prepara para pisar el escenario del Miss Universo con toda la artillería.

Las reinas no solo compartieron un momento de unión entre dos naciones líderes en reinados de belleza, sino que también dejaron entrever su solidaridad ante la emergencia.

Jennifer Barreto manifestó su admiración hacia Clara Vegas y destacó la importancia del trabajo en equipo entre los países del Caribe.

Enamorada de Venezuela

A través de su perfil de Instagram, la boricua compartió momentos con voluntarios y venezolanos de a pie que la han recibido con los brazos abiertos. Desde la zona de desastre acompañó a niños y familias afectados en actividades recreativas.