Clara Vegas impacta al llevar ajustado vestido con transparencias

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Tras su cambio de look oficial para Miss Universo 2026, Clara Vegas se fue a realizarse unas sensuales fotografías de la mano de José Mata.

La modelo y actriz 24 años se dejó ver posando muy sensual y con su nuevo estilo de cabello, que resalta sus facciones.

Clara rumbo a Miss Universo

Sin embargo, no solo es el cabello de Clara que se lleva la atención, sino su cuerpo, que ahora se ve más delgado y esbelta gracias a los intensos entrenamientos que realiza con el entrenador Adrián Barret.

Cuentas de misses han resaltado la gran evolución de la modelo, realizando videos de cuando comenzó su camino en el Miss Venezuela, teniendo uno kilitos de más, el cabello corto y muy platinado y un perfil diferente.

Desde que Vegas fue coronada como Miss Venezuela Universo 2025, se ha dedicado junto a su equipo a evolucionar y mejorar, siendo hoy una de las candidatas más fuertes para Miss Universo.

Venezuela pide una nueva corona

Sus nuevas fotografías corren por todo el internet, por lo que muchos seguidores venezolanos esperan que desde este mes de agosto hasta diciembre siga con la evolución.

La joven buscará la octava corona universal para Venezuela, que no se obtiene desde el año 2013 con María Gabriela Isler en Rusia.