El padre de Clara Vegas hace especial petición a Bad Bunny para cumplir su sueño

Suscríbete a nuestros canales

Nicolás Vegas, padre de la Miss Venezuela Universo 2025, Clara Vegas Goetz, encontró una curiosa manera de intentar acercarse a Bad Bunny, sin duda alguna, uno de los artistas más populares del momento.

A través de un video compartido por su hija mayor Sofía, el venezolano aprovechó para enviarle un mensaje al puertorriqueño y hacerle una particular petición antes de su viaje a Puerto Rico.

El encuentro podría no ser tan complicado de concretar. Nicolás estará en la isla durante el mismo fin de semana en el que el cantante tiene programadas sus presentaciones de cierre de la gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, los días 22 y 23 de agosto.

Nicolás sueña con conocer a Bad Bunny

La intención del padre de Clara no surgió de la nada. Desde que su hija obtuvo la corona nacional, Nicolás ha manifestado públicamente su admiración por Bad Bunny y su deseo de conocerlo personalmente.

Esta vez decidió tomárselo con humor. En el material audiovisual difundido por Sofía, quien actualmente vive en Puerto Rico, Nicolás aparece dispuesto a llamar la atención del artista y hasta se anima a bailar “Titi me preguntó” frente a la cámara.

“Benito, quiero ir a verte en Puerto Rico”, expresó con entusiasmo el esposo de la reina de belleza Andreina Goetz.

La familia Vegas Goetz tendrá además una razón especial para estar en Puerto Rico. La isla será escenario del Miss Universo 2026, certamen en el que Clara Vegas representará a Venezuela en el mes de noviembre.

La admiración viene desde hace tiempo

Tras la coronación de su hija Clara Vegas Goetz como Miss Venezuela 2025, Nicolás no ocultó su entusiasmo por el próximo viaje a Puerto Rico. Sin embargo, entre todas las expectativas que tiene de cara al Miss Universo 2026, una de las que más le hace ilusión es conocer a Bad Bunny.

Después de que Clara recibiera la corona en Caracas, su padre habló sobre lo que espera vivir junto a su hija en la isla. Con una sonrisa y visiblemente emocionado por el triunfo de la joven, aseguró que en Puerto Rico espera “pasarla bien”.

“Estamos muy felices, amamos a Venezuela. Clara nos va a representar en grande. En Puerto Rico vamos a pasarla bien y vamos a conocer a Bad Bunny”, dijo Vegas Chumaceiro en una entrevista luego de la final de la competencia.