Clara Vegas luce ajustado bikini: Así avanza su cambio físico

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Como parte de la preparación para el Miss Universo, Clara Vegas, Miss Venezuela 2025, ha trabajado con esfuerzo su figura a través de rutinas de ejercicios con su instructor Adrián Barret y, para presumir sus avances, posó en un ajustado bikini.

En una escapada de sus obligaciones como soberana de la belleza, la modelo de 24 años tomó unas merecidas vacaciones en un lugar lejos de los suburbios en compañía de su novio Guillermo Bernal.

“En mi happy place touching grass con mi persona”, fue la descripción del post que despertó halagos de sus seguidores y otras reinas de belleza como Valeria Di Martino, quien comentó: “Mija la cuerpa que cargáis”. Además, se le sumaron Silvia Maestre e Iliana Márquez Pedroza.

¡Cuerpo de infarto!

Con un total de seis fotografías tomadas con un paisaje cargado de naturaleza, Clara Vegas se atrevió a posar como nunca antes: con un bikini de colores. La representante de Miranda en el certamen nacional mostró su progreso en el gimnasio a un año de haberse postulado al Miss Venezuela.

Desde su camino a la corona, Vegas fue transparente con los cambios que haría para enfocarse en ganar el máximo título de belleza en Venezuela, por lo que su cambio físico fue inminente.