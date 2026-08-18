Gisselle Reyes en la mira del Miss Venezuela para preparar a Clara Vegas

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Con años de experiencia preparando a reinas de belleza y con resultados tangibles en pasarela, Gisselle Reyes podría convertirse en pieza clave en la preparación de Clara Vegas, Miss Venezuela 2025.

En entrevista con Simón Villamizar, la instructora de pasarela aclaró los rumores de su posible regreso a la Organización Miss Venezuela. Aunque muchos desean ver de vuelta a la experta en modelaje, lo cierto del caso es que su reenganche está lejos de ser posible; sin embargo, esto no quiere decir que no pueda colaborar con la famosa ‘Quinta Morada’.

En negociaciones con la Quinta

Según Reyes, las especulaciones surgieron luego del interés de la reina en recibir clases de pasarela antes de ganar el título de belleza. De acuerdo con el relato, la profesora nunca se negó y mantuvo las puertas abiertas hasta ahora.

Por su parte, confirmó que Harry Levy, director nacional del Miss Venezuela, ya se puso en contacto con ella para coordinar una agenda de clases para Clara Vegas. Si bien no hay nada concreto hasta ahora, las posibilidades crecen.

Uno de los principales inconvenientes para Reyes son sus compromisos con otras modelos, pero, a pesar de su complicado cronograma de actividades, buscará la forma de capacitar a la representante venezolana rumbo al Miss Universo 2026.

Entre las cosas por mejorar, destacó que la Miss Venezuela debe aplomar más su pasarela; sin embargo, reafirmó su importante presencia en el escenario.

Trayectoria de impacto

Por más de 20 años, Gisselle Reyes se ha dedicado a preparar misses, logrando hacerse un nombre en el ámbito de las reinas de belleza a nivel internacional. Su impecable trayectoria de dos décadas la avala como la instructora oficial de pasarela del Miss Venezuela, colaborando directamente con Osmel Sousa en la era dorada de la “fábrica de reinas”.