El Miss Distrito Capital 2026 presentó a sus candidatas

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El 11 de agosto se llevó a cabo en las inmediaciones del Gran Salón de Eventos Belankazar, ubicado en el Centro Comercial Millenium, la Presentación Oficial de las candidatas que participan en la actual edición del certamen Miss Distrito Capital; una producción presidida por el empresario, Radames Carneiro.

La reunión contó con la asistencia de varios representantes de la prensa nacional, quienes luego de ver a las aspirantes a la corona en un desfile de vestimenta casual, evaluaron su autopresentación y la ronda de preguntas que colocó a Luisa Fernanda Guzmán como la más destacada de los medios, gracias a su fluidez y carisma a la hora de interactuar con todos los presentes, logrando así el título de “Miss Prensa 2026”.

En esta edición del Miss Distrito Capital participan: Daniela Bastardo, Patrix Rivero, Shuruk Elbounna, Nathaly Jimenéz, Fernanda López, Carmen Millán, Daniela Sotillo, Valentina Méndez, Charlotte Stenstrom, y Luis Fernanda Guzmán.

Para el momento de la concentración solo 9 de las 10 aspirantes al título se dieron cita, y es que Shuruk Elbounna se encontraba quebrantada de salud, y su ausencia generó desconcierto y dudas sobre si continuaba o no en la competencia.

Entre los invitados especiales de la ceremonia estuvieron presentes la Orquesta Sinfónica Juan Manuel Olivares, Carlos Galíndez como conductor de la gala, Luis Molina como director creativo, y Andrea Molina, Miss Distrito Capital 2025; entre otras celebridades.

La Gala Final del Miss Distrito Capital 2026, se llevará a cabo el próximo 23 de agosto en el Gran Salón de Eventos Belankazar; allí descubriremos quién ganará la corona.