Amanda Dudamel se pronuncia tras fuertes señalamientos de robo y fraude

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La Miss Venezuela 2021, Amanda Dudamel, salió en su defensa tras una fuerte polémica registrada en las plataformas digitales, por parte de una mujer que denuncia a una reconocida empresa de vehículos.

Origen del conflicto

A través de un video difundido en plataformas digitales, una compradora denunció que el automóvil adquirido en la empresa Luxury Cars presentó múltiples fallas mecánicas al poco tiempo de salir del establecimiento.

La mujer informó que al realizar el reclamo, una trabajadora de Luxury Cars la atendió de mala manera, negándole la devolución del dinero y darle una solución técnica.

La situación escaló cuando la trabajadora según afirmó ser familiar de Amanda Dudamel y que conocía a otros creadores de contenido en Venezuela.

El clip se hizo viral en las plataformas digitales, llegando hasta la virreina universal, quien utilizó su perfil de Instagram para lanzar un comunicado.

La postura de Amanda Dudamel

En el texto la diseñadora de moda, dejó muy en claro que no tiene ningún vínculo con la compañía de carros y que su abogado ya está actuando para resolver toda la situación lo más pronto posible.

“No tengo ningún tipo de relación con la empresa, ni con las personas que trabajan allí y mucho menos con la situación en curso. Mi abogado está al tanto para tomar acciones legales correspondiente”, informó Amanda.

Asimismo, envió un mensaje a la joven del polémico video, deseando que la situación pueda arreglarse lo más pronto posible y que el dinero le sea devuelto.

Por su parte, la empresa involucrada publicó una declaración en sus redes sociales en la que ofreció disculpas públicas por la conducta de su personal y el manejo del caso.