Mística Núñez impone belleza en la Ceremonia de Apertura de Miss Mundo 2026

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La modelo y reina de belleza venezolana, Mística Núñez, lució su final estampa en la Ceremonia de Apertura del Miss Mundo 2026, realizada en Vietnam.

Brillo venezolano en Asia

La belleza falconiana de 24 años, salió a escena junto a la representante de Miss Estados Unidos,

María Sickler.

Ambas llevaron vestimenta tradicional vietnamita, siendo el de Mística en color rojo con detalles en naranja y negro, que la hicieron destacar.

El look fue complementado con el cabello recogido y un maquillaje suave, aportándole clase y estampa al recorrido de la joven que busca la séptima corona mundial para Venezuela.

La estudiante de Medicina salió a la pasarela con el grupo de las Américas, en la que también resaltaron las delegadas de Brasil y Bolivia.

La competencia apenas inicia en la nación asiática, donde la gala final está pautada para el próximo 5 de septiembre.